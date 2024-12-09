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المرأة

بدت نحيفة واكثر شباباً.. هل خضعت ليلى علوي لعملية تنحيف؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 15:05
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كشفت الفنانة ليلى علوي عن تفاصيل خسارتها الواضحة للوزن، مؤكدةً خضوعها لحمية غذائية للوصول الى هذه النتيجة.

وقالت ليلى، على هامش مشاركتها في فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي": "بعد شهر آب في المصيف عملت دايت وخسيت 8 كيلو تقريباً مرتاحة نفسياً جداً"، مؤكدةً أنها تتبع بعض الخطوات الصحية للحفاظ على جمالها.
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وأضافت: "احافظ على بشرتي عن طريق شرب المياه بكثرة، واشرب كرفس وبقدونس، مع تنضيف البشرة باستمرار  كما انني تعلمت الا اتعرض للشمس لفترات طويلة من دون استخدام كريمات البشرة التي تحمي من أشعة الشمس".
المصدر: لها
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