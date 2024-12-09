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المرأة

بعمر الـ 55.. جينفير لوبيز تتراقص بإثارة بفستان أسود جريء شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2024 | 23:58
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نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عامًا، فيديو عبر حسابها على إنستغرام.

وأطلت لوبيز في الفيديو وهي تمشي في ممر بفستان أسود لامع مزين بالترتر بتصميم جريء، وزاد من جرأة الفستان وجود فتحة كبيرة من ناحية الصدر والظهر.
 
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واختتمت لوبيز الفيديو بلفتة مميزة، حيث التفتت بابتسامة رقيقة على أنغام  "Believe in Yourself" في إطلالة تتناسب مع بداية موسم الأعياد.
وأكملت جينيفر لوبيز إطلالتها بحذاء بكعب مفتوح، وحقيبة يد سوداء، وأقراط ألماس متدلية. وعلقت على الفيديو بعبارة: "آمن بنفسك".
 
وعلّق أحد متابعي لوبيز قائلًا: "أنتِ تتفوقين على الجميع بهذه الأناقة"، بينما قال آخر: "إطلالة رائعة، أظهري للجميع كيف يكون الجمال الحقيقي ".

في وقت لاحق من نفس اليوم، شاركت النجمة صورًا إضافية وهي ترتدي نفس الفستان، ولكن من المطبخ، وكتبت تعليقًا: "أفضل جزء من الخروج هو العودة للمنزل لتناول وجبة خفيفة منتصف الليل ."(البوابة)
 
 
 
 
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