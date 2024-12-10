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المرأة

ارتدت جمبسوت أظهر رشاقتها.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل برقصة عفوية (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:45
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احتفلت الفنانة رانيا يوسف بنجاح عرض مسرحيتها "حاوريني يا كيكي" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها ترقص فيه بمصاحبة الفنان دياب، في كواليس آخر أيام عرض المسرحية.
وأشعلت رانيا مواقع التواصل بوصلة الرقص، والتي ظهرت خلالها بحماس شديد، مرتدية جمبسوت باللون الموف أظهر رشاقتها.
مسرحية "حاوريني يا كيكي" تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة رانيا يوسف، دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبد الوهاب وآخرين.

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يُذكر أن رانيا يوسف تعاقدت مؤخراً على المشاركة في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي يلعب بطولته الفنان الشاب عصام عمر، لتصبح رانيا أولى المنضمات لبطولة هذا العمل، الذي يكتبه السيناريست محمد رجاء، ويخرجه عبد العزيز النجار.

ومن المنتظر البدء في تصوير المسلسل خلال أيام، بعد استكمال باقي أبطال العمل تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني القادم.

كما انتهت رانيا من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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