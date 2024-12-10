Advertisement

المرأة

هربت من دولة عربية... ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أصولها وتوجه رسالة صادمة

Lebanon 24
10-12-2024 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1290949-638694587440546335.jpeg
Doc-P-1290949-638694587440546335.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الممثلة ياسمين رئيس عن خلفيتها العائلية في برنامج "صاحبة السعادة"، كاشفةً عن تفاصيل حياتها التي تجمع بين الهوية الفلسطينية والمصرية.

وفي التفاصيل، قالت ياسمين إنها فلسطينية الأصل، ولكنها وُلدت في الكويت وعاشت هناك معظم طفولتها، مشيرةً إلى أن "عائلتها خرجت من فلسطين هربًا من الأحداث القاسية التي شهدتها المنطقة في اللد ودير ياسين عام 1948 بسبب الهجمات الإسرائيلية، ما جعلها تبتعد عن زيارة فلسطين".
Advertisement

أضافت أن عائلتها من جهة والدها تعيش في الأردن، فيما والدتها مصرية، وأنها تربت في مصر، وتعتبرها وطنها. ورغم أنها ولدت في الكويت، فإنها تعيش في مصر منذ سنوات طويلة، وتشعر بارتباط عميق بها.

 ولفتت رئيس إلى أن "هذه الهويات المتعددة قد أثارت بعض الجدل حول هويتها الحقيقية"، قائلة: "أنا مصرية ومن حق الجميع أن يعرف ذلك. عشت في مصر أكثر مما عشت في الكويت، وأعتبرها بيتي". (الجديد) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:18 | 2024-12-10
10:37 | 2024-12-10
08:12 | 2024-12-10
06:06 | 2024-12-10
04:45 | 2024-12-10
03:38 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24