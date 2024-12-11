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المرأة

بعد أسابيع على إعلانها حملها النجمة الشهيرة تنفصل عن حبيبها.. تفاجأت بما اكتشفته على هاتفه!

Lebanon 24
11-12-2024 | 02:21
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بعد أسابيع قليلة من إعلان حملها بطفلهما الأول معًا، انفصلت الممثلة الأميركية ميغان فوكس عن عازف الغيتار ماشين غان كيلي.

وبحسب تقارير وسائل إعلامية أميركية، انتهت العلاقة العاطفية التي استمرت لما يقارب 5 سنوات بين فوكس، البالغة من العمر 38 عامًا، وماشين غان كيلي (الذي يُدعى كولسون بيكر ويبلغ من العمر 34 عامًا)، خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الشكر في مدينة فيل بولاية كولورادو الأميركية.
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ومن المتوقع أن تنجب ميغان فوكس، التي هي الآن في الشهر السادس من حملها، طفلها في شهر آذار المقبل.

وقالت مصادر مقربة أن الانفصال وقع بعد أقل من أسبوعين من إعلان الحمل، حيث اكتشفت فوكس "معلومات على هاتف كيلي كانت مزعجة لها، مما جعلها تطلب منه إنهاء العلاقة".

ولم يتقابلا منذ ذلك الحين.
ويُذكر أن فوكس، التي تشارك ثلاثة أطفال من طليقها الممثل براين أوستن غرين (نواه 11 عامًا، بودي 9 سنوات، وجيرني 7 سنوات)، كانت قد أعلنت عن حملها في 11 تشرين الثاني، حيث نشرت صورة مثيرة لها وهي مغطاة بالطلاء الأسود تُظهر فيها بطنها الحامل. (lbci)

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