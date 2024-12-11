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المرأة

سيقام في 4 دول.. فنانة شهيرة تكشف تفاصيل حفل زفافها ماذا عن الموعد؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:50
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كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل حفل زفافها المنتظَر الى خطيبها الإيطالي، معلنةً مفاجأة عن إقامة العرس في أربع دول من دون أن تكشف عن موعده.

وقالت أروى: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا، ولكن لسه محدّدناش لحد ما نمضي الورق ونتأكد إننا اتجوزنا".
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وأبدت أروى سعادتها في وقت سابق، بعملية إشهار إسلام خطيبها وتحدثت عن بعض التحديات التي تأخرت بها خطوات الزواج بينهما، حيث تمت خطبة أروى رسميا العام الماضي. 
 
وأكدت أروى جودة أن خطيبها قد اعتنق الدين الإسلامي بعد زيارة إلى الأزهر، وهذا ما أعطى العلاقة بُعدا روحيا جديدا.

وكانت أروى قد أوضحت أن الأوراق القانونية هي السبب الرئيسي وراء تأخير موعد الزواج، مما علق الكثير من آمالهما في التقدم نحو الخطوة المقبلة. (لها)
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