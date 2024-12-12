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فنون ومشاهير

بعد خلاف دام لسنوات.. سيرين عبد النور وماغي بوغصن ترقصان بالقرب من بعضهما (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2024 | 09:07
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حصلت الفنانة اللبنانية إليسا على جائزة الأيقونة عن مشوارها الفني، ضمن حفل جوائز بيلبورد 2024، والذي أقيمت نسخته العربية الأولى في العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء. 

قبل حصدها الجائزة، التي قدمتها لها النجمة الكبيرة يسرا على المسرح، أدت إليسا فقرةً غنائية، ضمت مقتطفات من أبرز أغانيها خلال مسيرتها الفنية التي امتدت على مدار 25 عامًا. 
 
وخلال العرض الذي قدمته "ملكة الإحساس" إليسا، لفتت سيرين عبد النور وماغي بو غصن أنظار الجميع، إذا ظهرتا وهما ترقصان بانسجام وحماس بالقرب من بعضهما بعد خلاف طويل دام لسنوات. (الجديد)
 
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