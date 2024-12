أعلنت سيلينا غوميز عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، خطوبتها إلى حبيبها بيني بلانكو أمس (الأربعاء)، من خلال نشر صورة مقربة لخاتم خطوبتها وصورة لها مع الأخير، أثناء احتفالهما وسط ضحكات وعناق.



وعلّّقت المغنية والممثلة ورائدة الأعمال البالغة من العمر 32 عاماً على المنشور بقولها: "الأبد يبدأ الآن"، فعلّق المنتج الموسيقي بلانكو (36 عاماً) بجملة دلّت على استعجاله للزواج: "مهلاً، هذه زوجتي".

ونشرت العروس أيضاً صورة شخصية في المرآة، حيث أظهرت خاتمها الجديد بشكل أكبر في قصص Instagram الخاصة بها.



وخلال ظهوره في أيار في برنامج The Howard Stern Show، قال بلانكو ستيرن إنه يسعى للزواج من غوميز: "عندما أنظر إليها... أشعر دائمًا وكأنني لا أعرف عالمًا يمكن أن يكون أفضل من هذا".



وتجدر الإشارة إلى أن النجمة الأميركية وبلانكو التقيا عام 2019 خلال تعاونهما في أغنية I Can't Get Enough مع تايني وجيه بالفين قبل أن يبدآ في المواعدة في حزيران 2023. (لها)