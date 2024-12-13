بكلمات مؤثرة... ياسمين صبري تعلق على أدائها العمرة (صورة)

Advertisement

نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور لها من أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، داعية الله أن يتقبل عمرتها ويرزقها القبول والتوفيق في حياتها.علقت ياسمين على الصور، بكلمات مؤثرة قالت فيها: "اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن نور نورك، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرّبني الى حبك، واجعلني من أعز عبادك، واجعلني مباركةً أينما كنت وارزقني الفردوس الأعلى يا حبيب الروح يا الله".وانتشرت صور ياسمين وهي تؤدي العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت الصور بتفاعل كبير من الجمهور وكل متابعيها على مواقع التواصل المختلفة.يُذكر أن ياسمين صبري تخوض سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل "ضل حيطة"، وذلك بعد نجاحها في رمضان الماضي من خلال مسلسل "رحيل"، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر. (لها)