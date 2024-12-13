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المرأة

سارة سلامة تكشف عن مرضها وتردّ على انتقادات الجمهور

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:52
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كشفت الفنانة سارة سلامة، للمرة الأولى عن الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وإصابتها بمرض في المعدة بسبب تعرّضها لضغط نفسي شديد نتيجة شعورها بالظلم في مشوارها الفني، مشيرةً الى أنها كانت فترة صعبة في حياتها.
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وقالت سارة: "أصبت بمشاكل في المعدة، شبه ورم وده بسبب الضغط الكبير عليّ وأنا حسّيت إني مظلومة، وقعدت فترة طويلة مبعملش حاجة في حياتي غير إني بقرّب من ربنا".

وعن الانتقادات التي طاولتها خلال الفترة الماضية بعدما نشر الجمهور صوراً لها في بدايتها ومقارنتها بصورها حالياً من مسلسلها "نقطة سودة"، معلّقين على التغيير الذي طرأ على ملامحها، قالت: "أنا متصالحة مع نفسي وطبيعي هيكون في نقد في كل حاجة، مش كل الناس هتقول إنتي كويسة أو وحشة، أنا بالنسبة لي فدي حاجة تافهة، لأنهم بيتكلموا على شكل يعني مش بينتقدوا فني وتمثيلي أو حاجة ليها أهمية أكتر، وأنا بدأت من وأنا طفلة بعمل إعلانات وأول مسلسل عملته في حياتي كان عندي 17 سنة وطبيعي شكلي يتغير".

يُذكر أنه يُعرض حالياً لسارة سلامة مسلسل "نقطة سودة"، ويشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم: أحمد فهمي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، وفاء عامر، أحمد مجدي، سماح أنور، نضال الشافعي، أحمد عزمي...، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة. (لها)
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