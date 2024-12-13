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فنون ومشاهير

خرجت عن صمتها.. ممثلة تفضح لقاء الأسد مع نجوم سوريا وهذا ما قالته

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:09
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بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، خرجت الممثلة السورية ديما بياعة عن صمتها، كاشفة لأول مرة خفايا لقاء عدد من النجوم السوريين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
 
 
واشارت بياعة في بث مباشر عبر "تيك توك" ردا على سؤال احد المتابعين حول ما اذا كانت قد ذهبت مع زملائها النجوم للقاء بشار الأسد في وقت سابق، الى انه لم يكن لدى النجوم القدرة على رفض الدعوة او الاعتذار عنها.
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وقالت: "لا انا ما كنت معن، بس بدك تعذر الفنانين اللي قابلوه، لان ما كان عندن خيار وما بيقدروا يرفضوا الدعوة"، مضيفة: "انا لازم احكي اللي الي واللي عليي وما عم دافع عن حدا". 

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