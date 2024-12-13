في تجربتها الأولى بالتلحين.. كارول سماحة تكشف عن جديدها (فيديو)

Advertisement

ونشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على إنستغرام فيديو كليب أغنيتها "نفس"، وهو من إخراج تييري فيرجنس، معلنة أن أغنيتها نفس أنها من كتابتها وتلحينها وأطلعت جمهورها أنها تخوض من خلال هذه الأعنية تجربة التلحين للمرة الأولى وعلقت على الفيديو كليب "قلبي وقّف ياخد نفس".أضافت: "يسعدني أن أشارككم أول مقطوعة موسيقية رومانسية لي بعنوان نفس. هذا يمثل بداية فصل جديد ومثير في حياتي ككاتبة أغاني. أنا ممتنة حقًا لوجودك بجانبي في هذه الرحلة الموسيقية. استمتعوا".أغنية "نفس" من كلمات وألحان الفنانة كارول سماحة، ميكس وماستر إيلي بربر، توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان.