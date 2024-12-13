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المرأة
في تجربتها الأولى بالتلحين.. كارول سماحة تكشف عن جديدها (فيديو)
Lebanon 24
13-12-2024
|
23:00
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طرحت الفنانة كارول سماحة أغنياتها الجديدة بعنوان "نفس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع منصات استماع الموسيقى، وهي تخوض من خلال هذه الأعنية تجربة التلحين للمرة الأولى.
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ونشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على إنستغرام فيديو كليب أغنيتها "نفس"، وهو من إخراج تييري فيرجنس، معلنة أن أغنيتها نفس أنها من كتابتها وتلحينها وأطلعت جمهورها أنها تخوض من خلال هذه الأعنية تجربة التلحين للمرة الأولى وعلقت على الفيديو كليب "قلبي وقّف ياخد نفس".
أضافت: "يسعدني أن أشارككم أول مقطوعة موسيقية رومانسية لي بعنوان نفس. هذا يمثل بداية فصل جديد ومثير في حياتي ككاتبة أغاني. أنا ممتنة حقًا لوجودك بجانبي في هذه الرحلة الموسيقية. استمتعوا".
أغنية "نفس" من كلمات وألحان الفنانة كارول سماحة، ميكس وماستر إيلي بربر، توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان.
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