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المرأة
"إطلالة جريئة".. فنانة عربية في مرمى الانتقادات وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
14-12-2024
|
08:28
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خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" علقت الفنانة إنجي المقدم على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي مؤكدة أن الجمهور كان على حق، مقدمة الاعتذار لهم.
قالت إنجي: "اتخضيت لما شوفت الصورة لأنه كان متبطن لون الجسم مكنش باين، وكان شكلة مش حلو، متبسطش من نفسي، ومتضايتش من الانتقادات لأن كان عندهم حق".
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وعن إجرائها عملية تجميل قالت: "أنا معنديش شفايف خالص، وعاملة شفايفي من 2013، وأنا مش ضد التجميل والرتوش، ومهم أوي إن الست تحس إنها حلوة ومرتاحة وواثقة من نفسها، خاصة لو بتطلع على الشاشة، أنا ضد التغيير التام لنفسي لأن خلقة ربنا مفيش أحسن منها، ولكن شوية رتوش لذاذ".
تابعت إنجي: "كنت ممكن أعمل بوتكس وفيلر في مناطق معينة في وشي، جربتهم قبل كده ومعجبونيش، مبعملش فيلر وبوتكس من أربع سنين، كل اللي بعمله سكين بوستر، وده بيعمل نضارة للبشرة، أنا عملت فيلر وبوتكس من أربع سنين واشتغلت دلوقتي على الحاجات الطبيعية أكتر علشان أعرف أعبر وأمثل، أنا طبيعية في الحياة العادية، ولكن ممكن في وتر حساس تتشاف مش طبيعية بسبب الزوايا والإضاءة، معظم الستات بتحب تحلي نفسها وتشتغل على نفسها، أنا معملتش حاجة، أنا كبرت وكلنا بنكبر". (لها)
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