بعد غياب 7 سنوات.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة الفنية

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حلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، حيث تحدثت عن العديد من الأسرار عن حياتها الفنية، وكشفت عن رأيها في عمليات التجميل التي خضع لها العديد من الفنانات في الآونة الأخيرة، كما تحدثت عن رد فعلها تجاه الشائعات التي طالتها الفترة الماضية، وفي السطور التالية نستعرض أهم تصريحاتها:- خرجت عني شائعة أني من عبدة الشياطين لكن اتضح أنهم كانوا يقصدون فنانة أخرى.- قيل إنني شقيقة اللاعب أحمد فتحي لكن الحقيقة أنني لا يوجد لديَّ إخوة.- قالوا إنني ابنة الفنانة الكبيرة سوسن بدر وهذا ليس حقيقياً.- كانوا يعرضون صورتي في كلية الطب للطلبة عن النموذج الأمثل للتشريح الجسدي.- أصدقائي كلهم رجال وأنا أقول إن المرأة الجميلة لا يوجد لها صحابات من السيدات.- لم أفكر أن أجري عملية تجميل وجاءتني عقدة بسبب التنمر على أنفي.- بعد "صعيدي في الجامعة الأمريكية" خرجت عني شائعات أنني تحجبت وهو سبب ابتعاد المنتجين عني.