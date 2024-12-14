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فنون ومشاهير
جميلة عوض ترد ساخرة على أخبار حملها
Lebanon 24
14-12-2024
|
23:00
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انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بحمل الفنانة جميلة عوض في شهورها الأولى من زوجها المونتير أحمد حافظ، الأمر الذي دعاها للرد بسخرية على تلك الأخبار.
قالت جميلة في تصريحات صحافية على هامش حضورها ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "ياريت كنت تخينة شوية عشان تبقى الإشاعة صح لكن هي مش صح خالص".
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كانت جميلة عوض قد احتفلت في حزيران الماضي بزفافها الى المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونشرت صوراً من شهر العسل في فرنسا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام". (لها)
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