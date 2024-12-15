معروفة بولائها له.. كيف علقت ميادة الحناوي بعد سقوط الأسد؟ فيديو يوثق

في أول تعليق لها بعد إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت الفنانة السورية ميادة الحناوي: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة".

وأضافت خلال كلمة لها من حفلها الجمعة في مملكة البحرين: "مثلي مثل كل الناس ما كنّا منعرف شيء أبدا"، آملة أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.

في أول تعليق لها بعد سقوط نظام الأسد، عبرت الفنانة ميادة الحناوي عن معاناتها كـ"سورية" خلال فترة "صعبة وظالمة"، وقالت خلال حفلها في البحرين: "مثلنا مثل الجميع، لم نكن نعرف شيئًا أبداً"#اخبار_المشهد #ميادة_الحناوي #سوريا pic.twitter.com/JiCWvAIPLn — Al Mashhad Light المشهد لايت (@almashhadlight) December 15, 2024 Advertisement

وتداول الجمهور تصريح سابق لميادة تعرب فيه عن دعمها لنظام الأسد، قائلة: "أنا أدعم الرئيس بشار الأسد ومن لا يعجبه ذلك من جمهوري يضرب رأسه في الحائط".



وسبق وقدمت أغنية "يا حافظ العهد" التي غنتها للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.