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فنون ومشاهير

معروفة بولائها له.. كيف علقت ميادة الحناوي بعد سقوط الأسد؟ فيديو يوثق

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:30
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في أول تعليق لها بعد إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت الفنانة السورية ميادة الحناوي: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة".
 
 
وأضافت خلال كلمة لها من حفلها الجمعة في مملكة البحرين: "مثلي مثل كل الناس ما  كنّا منعرف شيء أبدا"، آملة أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.
 
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وتداول الجمهور تصريح سابق لميادة تعرب فيه عن دعمها لنظام الأسد، قائلة: "أنا أدعم الرئيس بشار الأسد ومن لا يعجبه ذلك من جمهوري يضرب رأسه في الحائط".

 وسبق وقدمت أغنية "يا حافظ العهد" التي غنتها للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

فنون ومشاهير

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