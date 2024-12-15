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المرأة

بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي

Lebanon 24
15-12-2024 | 04:00
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فاجأت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز جمهورها بإعلانها الانفصال عن زوجها بعد أشهر قليلة من ارتباطها.
 
 
وأكدت عبد العزيز عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أن الطلاق تم باتفاق متبادل بين الطرفين.
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وفي رسالتها عبر الستوري، أوضحت شيماء عبد العزيز أن قرار الطلاق جاء بعد فترة من التفاهم المتبادل، مشيرة إلى أن الانفصال كان نتيجة عدم توافق بين الطرفين، دون وجود خلافات شخصية. وأضافت: نحن اثنان من الناس الطيبين، ولكن لم نتفق، فقررنا أن نفترق بكل احترام وتقدير.

واعترفت الفنانة المغربية بأن هذه التجربة كانت من أصعب ما مرّت به في حياتها. وقالت: اليوم كان من أصعب الأيام في حياتي، لكن الحمد لله ربي كبير، وقد جزاني بكل خير. اللهم لك الحمد والشكر". وأضافت أنها رغم صعوبة التجربة، إلا أنها تؤمن بحكمة الله في كل شيء. (فوشيا)
 
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