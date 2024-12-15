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المرأة

بسبب خيانته لها... جمهور زوج ميغان فوكس يهاجمه

Lebanon 24
15-12-2024 | 12:53
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تعرض Machine Gun Kelly للسخرية من متابعيه على Instagram بعد أن نشر أول منشور له منذ ظهور الأخبار المتعلقة بانفصاله عن Megan Fox.

اتهمه بعض متابعيه بخيانته لللمثلة الأميركية في قسم التعليقات على منشوره بعد أن شارك مغني الراب مقطع فيديو لأدائه القادم المتعلق بعيد الميلاد.
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وكتب أحد المستخدمين "هل خنت ميجان فوكس؟ يا رجل". وسأله آخر عن ما يحدث بينه وبين نجمة فيلم Transformers.

لكن المغني اختار عدم الرد على التعليقات.

ذكرت تقارير متعددة أن فوكس (38 عاماً) وكيلي (34 عاماً) انفصلا مرة أخرى، بعد أسابيع فقط من كشف الفنانة عن حملها للعالم، معلنةً أنها تتوقعن طفلها الأول من الأخير، علماً أنها بالفعل أم لثلاثة أطفال من زواجها السابق من براين أوستن غرين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الزوجين قررا إنهاء الأمور خلال عطلة عيد الشكر عندما كانا معًا في كولورادو، حيث عثرت فوكس على رسائل نصية من نساء أخريات على هاتف كيلي. (لها)
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