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المرأة
شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها
Lebanon 24
15-12-2024
|
23:00
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بعد إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز عودتها للسينما من جديد بعد غياب استمر لمدة ست سنوات، من خلال تعاقددها على تقديم فيلم بعنوان "زوجة رجل مش ممهم" مع أكرم حسني، وجه شقيقها الفنان وائل عبد العزيز رسالة دعم لها، عبر من خلالها عن سعادته وفخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها شقيقته في مجال الفن.
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ونشر وائل عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مجموعة من الصور لشقيقته ياسمين، معبرًا عن فخره بإنجازاتها الفنية التي تحققها في الفترة الأخيرة، وعلّق عليها قائلاً: "هو ده مكانك الحقيقي... مسلسل ونقابل حبيب 2025، إعلان وأكبر نسبة مشاهدة لمنتج مصري، فيلم زوجة رجل مش مهم 2025. ما شاء الله، ومن نجاح لنجاح يا رب".
وتواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المنتظر عرضه في رمضان 2025. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته كل من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، وغيرهم من النجوم. وتعد هذه العودة بمثابة تجديد لقوة حضور ياسمين في الدراما المصرية.
فيلم "زوجة رجل مش مهم"، يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، واحتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير للفيلم بحضور فريق العمل، ونشرت صورًا عبر "إنستغرام" لتقطيع التورتة احتفالًا بهذه المناسبة. (لها)
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