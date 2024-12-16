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المرأة

بن أفليك يجتمع مع حبيبتيه السابقتين جينيفر لوبيز وجينيفر غارنر.. اليكم السبب

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:18
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اجتمع الممثل الأميركي بن أفليك، مع حبيبتيه السابقتين جينيفر لوبيز وجينيفر غارنر، في حدث خاص لدعم أطفالهما. المناسبة كانت عرضًا مسرحيًا مدرسيًا شاركت فيه سيرافينا، ابنة أفليك وجارنر، وإيمي، ابنة لوبيز من زوجها السابق مارك أنتوني.
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شوهد الثلاثي أثناء وصولهم إلى الحدث المدرسي في لوس أنجلوس. ارتدى بن أفليك، البالغ من العمر 52 عامًا، بدلة داكنة أنيقة، في حين اختارت جينيفر غارنر إطلالة غير رسمية ببنطال جينز وسترة سوداء، وفق ما نشر موقع pagesix.

أما جينيفر لوبيز، فقد لفتت الأنظار بمعطف أبيض طويل بفتحة رقبة مزينة بالفراء، مع قميص أحمر وبنطال جينز وحذاء بكعب عالٍ، وحملت باقة من الزهور ربما لتقديمها لأحد المشاركين.

ورغم أن التفاصيل غير واضحة حول ما إذا كان الثلاثة قد تفاعلوا بشكل مباشر، إلا أن شهود عيان أكدوا أن بن أفليك تحدث مع إيمي، ابنة جينيفر لوبيز من زوجها السابق مارك أنتوني، قبل مغادرة المكان. وشوهدت لوبيز تراقب المحادثة بمودة.


ويعيش بن أفليك وجينيفر لوبيز حاليًا وسط إجراءات الطلاق، حيث تقدمت الأخيرة بطلب في آب الماضي، بعد زواج استمر عامين. ومع ذلك، يبدو أن أفليك يركز بشكل كبير على قضاء الوقت مع أطفاله من جينيفر غارنر؛ فيوليت (18 عامًا)، سيرافينا (15 عامًا)، وصامويل (12 عامًا).

ويواصل بن أفليك وغارنر، اللذان انفصلا رسميًا في 2018، الحفاظ على علاقة ودية لدعم أطفالهما، حيث أمضى بن أفليك عيد الشكر مؤخراً في منزل جارنر، وتعاون معها في إعداد الطعام وتقديمه للمشردين.

وفقًا لمصدر مقرب تحدث إلى موقع Page Six، فإن أفليك شعر بالامتنان للاحتفال بالعيد مع غارنر وأطفالهما، واعتبر هذه اللحظات فرصة ليكون "على طبيعته" بعيدًا عن ضغوط الشهرة وإجراءات الطلاق الجارية.

في حين أن أفليك يركز على أطفاله، تعيش جينيفر غارنر حاليًا علاقة عاطفية مستقرة مع جون ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة CaliBurger. وقد بدأ الثنائي علاقتهما في  تشرين الأول 2018، ويظهران بشكل متكرر في المناسبات العامة والخاصة. (فوشيا)
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