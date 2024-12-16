بعد إصابتها بكسر في قدمها... كيم كارداشيان ارتدت أطول كعب لديها

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توجهت كيم كارداشيان إلى متجر SKIMs الرئيسي الذي تم افتتاحه في وسط مانهاتن أثناء ظهورها لأول مرة بملحق جديد تمامًا: سكوتر الركبة.وعلى الرغم من إصابتها، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع لا تزال ترتدي ملابس مثيرة للإعجاب ولجأت إلى أطول كعب لديها لارتدائه في قدميها.في هذه المناسبة، ارتدت زيًا كريميًا بالكامل يتكون من قميص كورسيه منخفض بسحاب وبنطلون ضيق مطابق. ولكن بدلاً من الحذاء الطويل أو زوج عملي من الأحذية، اختارت كارداشيان منصة أكريليك عالية للغاية بكعب حاد ورفيع.على الرغم من الإصابة، كانت قطبة الموضة والجمال في حالة معنوية عالية في الليلة الكبيرة، حيث يمثل المتجر الرئيسي معلمًا رئيسيًا للعلامة التجارية، التي تم إطلاقها في عام 2019.وقالت عن المتجر فيتصريحات إعلامية: "إنها حقًا لحظة فخر، عندما بدأنا Skims، كان لدينا آمال كبيرة بالطبع، لكنني لم أفكر أبدًا في البيع بالتجزئة وكيف سيبدو ذلك ... لقد ركزنا كثيرًا على المستهلك المباشر وكل شيء عبر الإنترنت. لذا فإن متجر Fifth Avenue يتجاوز كل التوقعات التي كانت لدي"، واختتمت قطبة الموضة.وستضم المساحة المكونة من ثلاثة طوابق المجموعات الأكثر شعبية التي تغطي أنماط الرجال والنساء على حد سواء بالإضافة إلى الإصدارات المحدودة.وتواجدت في المناسبة نجمات كثيرات على غرار كاردي بي وآيس سبايس وباريس هيلتون اللاتي اخترن الظهور بملابس بطبعة الفهد البري، والأتي من تعاون Skims الأخير مع Dolce & Gabbana. (لها)