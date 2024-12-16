20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد إصابتها بكسر في قدمها... كيم كارداشيان ارتدت أطول كعب لديها
Lebanon 24
16-12-2024
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجهت كيم كارداشيان إلى متجر SKIMs الرئيسي الذي تم افتتاحه في وسط مانهاتن أثناء ظهورها لأول مرة بملحق جديد تمامًا: سكوتر الركبة.
وعلى الرغم من إصابتها، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع لا تزال ترتدي ملابس مثيرة للإعجاب ولجأت إلى أطول كعب لديها لارتدائه في قدميها.
Advertisement
في هذه المناسبة، ارتدت زيًا كريميًا بالكامل يتكون من قميص كورسيه منخفض بسحاب وبنطلون ضيق مطابق. ولكن بدلاً من الحذاء الطويل أو زوج عملي من الأحذية، اختارت كارداشيان منصة أكريليك عالية للغاية بكعب حاد ورفيع.
على الرغم من الإصابة، كانت قطبة الموضة والجمال في حالة معنوية عالية في الليلة الكبيرة، حيث يمثل المتجر الرئيسي معلمًا رئيسيًا للعلامة التجارية، التي تم إطلاقها في عام 2019.
وقالت عن المتجر فيتصريحات إعلامية: "إنها حقًا لحظة فخر، عندما بدأنا Skims، كان لدينا آمال كبيرة بالطبع، لكنني لم أفكر أبدًا في البيع بالتجزئة وكيف سيبدو ذلك ... لقد ركزنا كثيرًا على المستهلك المباشر وكل شيء عبر الإنترنت. لذا فإن متجر Fifth Avenue يتجاوز كل التوقعات التي كانت لدي"، واختتمت قطبة الموضة.
وستضم المساحة المكونة من ثلاثة طوابق المجموعات الأكثر شعبية التي تغطي أنماط الرجال والنساء على حد سواء بالإضافة إلى الإصدارات المحدودة.
وتواجدت في المناسبة نجمات كثيرات على غرار كاردي بي وآيس سبايس وباريس هيلتون اللاتي اخترن الظهور بملابس بطبعة الفهد البري، والأتي من تعاون Skims الأخير مع Dolce & Gabbana. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
07:36 | 2024-12-15
15/12/2024 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
10:00 | 2024-12-15
15/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:19 | 2024-12-16
" ستقرر ارتداء الحجاب".. فنانة شهيرة تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية (فيديو)
01:31 | 2024-12-16
رغم توقع فوزها.. هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا
00:18 | 2024-12-16
بن أفليك يجتمع مع حبيبتيه السابقتين جينيفر لوبيز وجينيفر غارنر.. اليكم السبب
23:00 | 2024-12-15
شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها
14:06 | 2024-12-15
دينا الشربيني عروس 2025؟
12:53 | 2024-12-15
بسبب خيانته لها... جمهور زوج ميغان فوكس يهاجمه
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24