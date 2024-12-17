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المرأة
بلقيس فتحي تتحدث عن امكانية زواجها مجدداً.. هذا ما قالته
Lebanon 24
17-12-2024
|
01:46
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ردّت النجمة بلقيس فتحي خلال تواصلها مع جمهورها على سؤال من إحدى متابعاتها على السوشيال ميديا حول قرار زواجها مجدداً بعد نحو 4 سنوات من انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد، سلطان عبد اللطيف.
واستغربت النجمة اليمنية تكرار هذا السؤال عليها، وقالت: "الزواج والطلاق أقدار مكتوبة من الله، ولا يمكن أحداً التدخل فيها. ولكن في حال قررت الارتباط مجدداً فلن أعلن عن الأمر، ولن يعرف أحد هوية الشخص الذي سأرتبط به من جديد".
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وشدّدت بلقيس على موقفها قائلةً: "تأكدوا من معلومة لو حصل وارتبطت لن يكون معلناً ولا أحد سيعرف مَن الرجل الذي سأرتبط به. لن أكرر نفس الخطأ مرتين، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأن العلاقات الشخصية لو خرجت من إطار الخصوصية خربت البيوت، هذا رأيي الشخصي وقد يحتمل الصواب أو الخطأ".
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