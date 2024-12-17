بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي.. اليكم التصريح الاول لسمية الخشاب

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وبدأت الخشاب نصائحها التي نشرتها من خلال مجموعة كبيرة من التغريدات، بسؤال موجّه الى الرجال إذ قالت: "إزاي تعرف الـgold digger من أول نظرة؟"، ثم أجابت: "في أول date بتبقي لابسه كل حاجة براند عندها عشان توريك إن ده عادي بالنسبة لها". بعد غياب لحوالى شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة سمية الخشاب للتواصل مع متابعيها عبر منصة "X"، لتُحدث صدمة قوية لهم بالحديث عن طرق الارتباط حالياً، والعلامات الحمراء التي يجب أن يتجنّبها الطرفان، موجّهةً رسائل قوية الى المُقدمين على الزواج، مع نصائح متعددة بشأن الزواج واختيار شريك الحياة، معتبرة أن "الارتباط صار صعب أوي"، وأن "البنات الـpick me بقوا أكتر من الرز"، على حد قولها.وبدأت الخشاب نصائحها التي نشرتها من خلال مجموعة كبيرة من التغريدات، بسؤال موجّه الى الرجال إذ قالت: "إزاي تعرف الـgold digger من أول نظرة؟"، ثم أجابت: "في أول date بتبقي لابسه كل حاجة براند عندها عشان توريك إن ده عادي بالنسبة لها".

وتابعت: "في red flag (علامات حمراء) كتيرة في البنات في أول date لو شفتوه اهربوا، وهي إنها تجيب سيرة الـex (الشريك السابق)".



وصدمت سمية الخشاب متابعيها بتصريح يقلّل من قيمة التعليم في مقابل الأموال، قائلةً: "الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدّش بقى يسأل العريس معاه شهادة إيه، بقى الحساب البنكي هو الأساس، افهموا بقى واعرفوا ازاي تجيبوا القرش".



وهاجمت الخشاب الشبان الذين لا يهتمون باللقاء الأول للتعرّف إلى فتاة، قائلةً: "لما تاخد بنت date يا جلدة خدها مكان نضيف عشان تفتكرك بحاجة عدلة حتى لو ماتوفقتوش، شغل الكشري ده عندها، مش قد الـdate حوّش وبعدين اطلع dates".



وردّاً على سؤال لأحد متابعيها: "نفسي أعرف مين نزل معاكي وعكنن عليكي كدا يا فنانة"، قالت سمية: "يا ابني أنا الـdates بتاعتي في لندن أو موناكو، عكنن إيه بس".



وكشفت سمية الخشاب، خلال حديثها مع متابعيها، عن مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به، بعدما وجّه إليها أحدهم سؤالاً: "إيه التايب بتاعك يا فنانة؟"، فقالت: "التايب بتاعي الراجل اللي واثق في نفسه ومبيسمعش للنسوان وبيحط بيرفيوم عدل ومثقف، وأكيد طبعاً في نفس مستوايا المادي أو أكثر".