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المرأة
وفاة ممثلة شهيرة عن 78 عاماً... هذا أبرز عمل شاركت فيه
Lebanon 24
17-12-2024
|
05:32
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غيب الموت الممثلة الإسبانية ماريسا باريديس، التي تميزت مسيرتها الفنية بالأفلام الستة التي صورتها تحت إشراف بيدرو ألمودوفار، عن عمر يناهز 78 عاماً ، وذلك بحسب ما أعلنت أكاديمية السينما الإسبانية اليوم.
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وترأست باريديس المولودة عام 1946 في مدريد، أكاديمية السينما الإسبانية بين سنتي 2000 و2003. وحققت نجاحا عالميا بفضل أدوارها في أفلام كثيرة أهمّها تلك التي أخرجها بيدرو ألمودوفار.
وأشارت أكاديمية السينما الإسبانية، في منشور عبر منصة "اكس"، إلى أنّ "السينما الإسبانية خسرت إحدى أهم ممثلاتها، ماريسا باريديس، صاحبة مسيرة جعلت الجمهور يشاهدها في أكثر من 75 عملا سينمائيا".
انطلقت مسيرة باريديس التمثيلية عندما كانت في الرابعة عشرة، قبل أن تتخذ بُعدا جديدا بعد تعاونها الأول عام 1983 مع المخرج بيدرو ألمودوفار في فيلم "دارك هابيتس".
ثم تعاون ألمودوفار وباريديس في "آل اباوت ماي ماذر"، و"ذي فلاور اوف ماي سيكرت"، و"هاي هيلز" و"لا بييل كيابيتو" الذي يعود إلى العام 2011 وكان آخر تعاون بينهما.
حصلت ماريسا باريديس على جائزة غويا الفخرية عام 2018، وظهرت في إنتاجات عالمية مثل "لايف إز بيوتيفل" للإيطالي روبرتو بينيني، و"ذي ديفلز باكبون" للمكسيكي غييرمو ديل تورو. (lbc)
المرأة
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