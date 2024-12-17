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المرأة

مقدمة برامج لبنانية تفاجئ متابعيها.. هل انفصلت عن زوجها؟ (صورة)

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:00
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تفاجأ متابعو مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد بتصريحها الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام.

وفي التفاصيل، أجابت كارلا على سؤال أحد متابعيها حول ما إذا كانت "سينغل"، لترد قائلةً: "نعم".
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وقد أثار هذا التصريح تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، حيث تساءل البعض عن صحة انفصالها من زوجها وائل قسيس.

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