مقدمة برامج لبنانية تفاجئ متابعيها.. هل انفصلت عن زوجها؟ (صورة)

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وفي التفاصيل، أجابت كارلا على سؤال أحد متابعيها حول ما إذا كانت "سينغل"، لترد قائلةً: "نعم".وقد أثار هذا التصريح تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، حيث تساءل البعض عن صحة انفصالها من زوجها وائل قسيس.