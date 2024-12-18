نور علي: تحديت نفسي في "لعبة حب"

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أيام قليلة وتعلن جوائز الـ JOY AWARDS بعد تأجيلها بسبب الظروف التي مرّ بها لبنان أخيراً، فماذا قالت نور علي بطلة "لعبة حب " عن ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة ضمن نجمات الدراما العربية ؟ينتظر جمهور موسم الرياض حفل توزيع جوائز JOY AWARDS والمقرر إقامته بتاريخ 18 كانون الثاني المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض،وعن دورها في مسلسل لعبة حب، ذكرت نور علي أن "مسلسل لعبة حب كان تحدياً كبيراً بالنسبة لي كدور أساسي وبطولة، فقد تحديت نفسي في هذا العمل الذي تطلب مني جهداً والتزاماً على مدار 8 أشهر للمحافظة على هذه الوتيرة والشغف بالدور الذي ألعبه ".وتنافس نور علي على جائزة الأفضل وسط نجمات الدراما العربية؛ بدايةً من ماغي بوغصن، سلافة معمار حتى هند صبري و أمل عرفة .يُذكر أن "لعبة حب" هو أحدث أعمال نور علي، وسبق لها وأن فازت عنه بجائزة الإبداع الفني بمهرجان الفضائيات العربية بمصر (2024).نور علي ممثلة سورية، استطاعت بعفويتها وأدائها الطبيعي أن تلفت إليها الأنظار في بداية مسيرتها الفنية من خلال دور دينا في مسلسل" عروس بيروت" بأجزائه الثلاثة (2019-21)، الذي تصدر قائمة المشاهدة على منصة شاهد لتنطلق نور بعدها في أدوار متنوعة تثبت قدرتها على التلون، وتضع اسمها بين نخبة الممثلات على مستوى العالم العربي.من بين هذه الأدوار قصة حب مؤثرة ولا تُنسى في مسلسل "عالحلوة والمرة" (2021)، وفي مسلسل "ستيليتو" (2022) بشخصية مدربة يوجا تقع في حب رجل متزوج، وبشخصية المرأة القوية والقاسية في مسلسل صقّار (2021)، أيضاً شاركت نور في بطولة مسلسل الدراما النفسية" الحجرة" (2023)، بشخصية متهمة بجريمة قتل وخيانة زوجها.ومن الأعمال المنتظر عرضها لنور علي، مسلسل" البطل" الذي سيشارك في الموسم الرمضاني القادم 2025، من إخراج الليث حجّو.