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المرأة

رسالة مؤثرة جداً من أصالة لأبناء بلدها: "بدنا سوريا ما فيها من الظلم" (صورة)

Lebanon 24
18-12-2024 | 13:32
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وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى وطنها سوريا عقب أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ونشرت أصالة عبر حسابعا على منصة "إكس" مقطع من أغنيتها الجديدة لـ سوريا، وعلقت : "مشاعر مختلطه كلها قويه خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا .. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحاره اللي بكل العالم مافي من هيك حاره الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفه وثقافات مختلفه  وبساطه وشهامه ومحبه وتسامح وتسامح وتسامح ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازه ! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمه الطيبه سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمّه فداها مابدنا نكمل مشوار كله دم وكله قهر وبيرجعنا أكتر وبيقهرنا أكتر لأننا بالآخر هون عنا أهل وحبايب وهون عنا أهل وحبايب وبدنا نتوحد وبدنا نعمر هالبلد الحلوه اللي مافي أحلى من ترابها وشجرها وبيوتها وأهلها الطيبين الحناين ".

وأضافت أصالة: "راهنت وبراهن على نجاحنا وإنه الوجع وقف وإنه الفرقه وقفت ومن هون رح نبدى مارح نتطلّع عالماضي وكل واحد فينا رح يعمل شغله ورح نتأمّل خير ورح نتطلّع بألله ورح نترجاه مابقى بدنا وجع بدنا كلنا نكمل بعض بدنا سوريا تلحق وتعمّر وتكمّل وتسبق بدنا سوريا مافيها ظلم مافيها خوف فيها الياسمين بيغوى وشجر الحور عم يطول ونزرع نرجع شجر من القهر ماكأنه مات قدّ ماهوّه انتحر .. بدي أقعد على كرسي بساحه من ساحات الشام عند بياع الصباره بدي أشتري فستق حلبي من كل البياعين على طريق الربوه بدي شوف سوريا عروس وكلنا نحنا أهلها وبدنا هالعروس اللي تعتّرت وتقطّعت وتنتفت نرجعلها جمالها وليرجع كلنا بدنا نحبها بدها حب مابقى بدها ولا نقطة دم بدها فرح بدها أمل بدها ثقه بدها سحر والله بيقدر يمسح على القلوب بالتجاوز ونسمو ونعلو ونبني .. بعرف إنه كتير صعب بس نحنا أهل الصعب ..وبدنا نهتم بصغارنا اللي شافوا الويلات وصار بدهم قد الكون كلًه رعايه وإهتمام ".


وختمت الفنانة السورية قائلة :" كللي أمل وكللي ثقه نحنا لقدّام ورح نكون ومابقى نقبل مانكون ورح نبنيها بالحب لأنها بس بالحب رح تعمر ورح تعمر".

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