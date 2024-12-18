رسالة مؤثرة جداً من أصالة لأبناء بلدها: "بدنا سوريا ما فيها من الظلم" (صورة)

مشاعر مختلطه كلها قويه خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا .. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحاره اللي بكل العالم مافي من هيك حاره الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفه وثقافات مختلفه وبساطه وشهامه ومحبه وتسامح وتسامح وتسامح ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى… pic.twitter.com/tTEbao8Nbt
— Assala (@AssalaOfficial) December 18, 2024
مشاعر مختلطه كلها قويه خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا .. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحاره اللي بكل العالم مافي من هيك حاره الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفه وثقافات مختلفه وبساطه وشهامه ومحبه وتسامح وتسامح وتسامح ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى… pic.twitter.com/tTEbao8Nbt