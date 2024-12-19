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المرأة

في عيد ميلادها.. نجمة شهيرة تتلقى من حبيبها مجوهرات بأكثر من 175 ألف دولار!

Lebanon 24
19-12-2024 | 00:22
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احتفلت النجمة الأميركية تايلور سويفت بعيدها الـ 35 يوم الجمعة الماضي، بعد أيام فقط من اختتام جولة Era، التي تولت عرش أعلى جولة ربحية على الإطلاق، من قبل فنانين من أي نوع، ومن أي عصر في تاريخ الموسيقى.
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ومع ذلك، فقد احتفلت بالفعل بعدد من الأحداث الخاصة، بما في ذلك مشاركة مجموعة من مقاطع الفيديو خلف الكواليس، والحصول على عشر جوائز بيلبورد الموسيقية الإضافية، ليصبح إجماليها 49.

ولكن الاحتفالات لم تنته عند هذا الحد، مع تقارير تفيد بأن شريك سويفت، لاعب فريق "كانساس سيتي تشيفز" ترافيس كيلس، أهدى حبيبته زهور ومجوهرات بقيمة 175000 دولار لعيد ميلادها.

والآن، استمر أسبوع عيد ميلادها بحفل مستوحى على ما يبدو من ختام جولة سويفت Eras. وقد أظهر أحد منشورات بريتاني ماهومز على "إنستغرام" لاعبة كرة القدم السابقة وهي ترتدي زيًا تكريمًا لألبوم سويفت Fearless، بينما ارتدى زوجها وزميل كيلسي في فريق Chiefs باتريك ماهومز بدلة تذكرنا بزي أغنية "I Can Do It with a Broken Heart". (لها)

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