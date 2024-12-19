انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته

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أعلنت الإعلامية كارلا حداد انها تواجه صعوبات في تربية ابنتها الوحيدة "ليا" التي أصبحت مُراهقة ولكن التواصل بينهما هو مفتاح العلاقة.ولفتت كارلا خلال تفاعلها مع متابعيها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها في "إنستغرام" إلى انها تستمع وتتفهم ابنتها وتسعى لخلق مساحة آمنة لها لكي تستطيع ان تعبر عن نفسها بحرية.وأكدت انها تحاول التوفيق ما بين ان تكون صارمة معها في ما يتعلق ببعض الأمور وما بين إعطائها بعض الحرية.وتعتبر كارلا ان بناء الثقة والتفهم يقويان العلاقة بينها وبين ابنتها.وكانت كارلا كشفت مؤخرا عن انفصالها رسمياً عن زوجها وائل قسيس، بعد 4 سنوات من الزواج.وجاء إعلان كارلا خلال تفاعلها مع متابعيها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها في "إنستغرام"، إذ ردت على سؤال أحد المتابعين الذي كتب لها "سينغل" أي "غير مرتبطة" لتجيب بـ "نعم".وجاء هذا الرد ليحسم الجدل الذي أثير مؤخراً حول إمكانية حدوث طلاق بين كارلا وزوجها وائل قسيس، بعد شائعات عديدة كانت قد انتشرت في الفترة الماضية. وعدم ظهورهما معا.وكانت كارلا احتفلت بزواجها من قسيس في أيلول 2020، وذلك بعد 3 أشهر فقط من انفصالها عن زوجها الأول الإعلامي والممثل طوني أبو جودة الذي رزقت منه بابنتها ليا.