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المرأة
لهذا السبب توقف مسلسل أمل بوشوشة لموسم رمضان
Lebanon 24
19-12-2024
|
04:15
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قبل أشهر أعلنت النجمة أمل بوشوشة عن مشاركتها النجم السوري باسم ياخور بطولة مسلسل "السبع ابن الجبل" الذي كان متوقعاً أن ينضم للخارطة الخاصة بمسلسلات الدراما الرمضانية، لكن ما جرى في سوريا حال دون إتمام العمل؛ فقد علمنا عن توقف عدسات المخرجين عن أي عمل في انتظار ما سيؤول اليه الوضع قريباً ومعرفة مصير الدراما والمسلسلات المفترض أن تكون حاضرة خلال ثلاثة اشهر فقط تسبق حلول الشهر الفضيل.
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المسلسل من إخراج فادي سليم، وفكرة بشار مارديني، والمعالجة الدرامية لسيف رضا حامد، وإنتاج شركة غولدن لاين.
المسلسل يدور في إطار "قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف لا يعرف فيها الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل لنهاية، ولا حتى الحب يمنع كرها، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة والتشويق الشديد حين الأخ يصارع أخيه، والحبيبة تقاتل حبيبها".
ولفتت الشركة المنتجة للعمل، إلى أن المسلسل يضم نخبة من نجوم الدراما السورية بينهم فايز قزق، حلا رجب، يزن خليل، يزن السيد، طلال مارديني، طارق مرعشلي، وفاء موصلي، جلال شموط، جفرا يونس، حسن خليل، روعة السعد؛ كما قالت معلومات خاصة إنه تأجل تصوير المسلسل وعرضه الى ما بعد حلول شهر الصوم. (نواعم)
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