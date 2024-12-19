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المرأة

نجوى كرم تغادر حلقة "آرابز غوت تالنت" مباشرة على الهواء.. ما السبب؟!

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:50
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شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب "آرابز غوت تالنت"، الكثير من المواقف الطريفة والعفوية كالعادة من قبل أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من العميد علي جابر والإعلامي باسم يوسف والفنانة نجوى كرم والممثل ناصر القصبي.
 
وكان من أكثر اللحظات تصدراً وتداولاً بين المتابعين هو ما قامت به الفنانة نجوى كرم، والذي تسبب للحظات بحالة من الذهول والدهشة لدى الجمهور.
 
 
وقد فاجأت نجوى الجميع بإنسحابها ومغادرتها المسرح، وقد بدا عليها الغضب والإستياء، لتسألها مقدمة البرنامج ريا ابي راشد عن ما يحصل، ولكنها لم تأخذ منها أي رد. وتبين لاحقاً أن سبب مغادرة نجوى للمسرح كان للتحضير من أجل إطلاق أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" والتي غنتها لأول مرة وقدمتها هدية للجمهور. 
 
 
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