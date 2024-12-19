تجربة جديدة.. هذا ما تحضرّ له الفنانة الشهيرة للموسم الرمضاني المقبل

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تخوض الفنانة مي عمر تجربة فنية جديدة خلال مسلسلها الرمضاني الجديد "إش إش"، حيث تقدّم للمرة الأولى دويتو غنائي مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضمن أحداث المسلسل، وفقاً لمجلة "لها".وسجّلت مي عمر أخيراً الأغنية التي تتوافق مع طبيعة دورها، حيث تجسد شخصية راقصة ضمن أحداث العمل.يذكر ان مسلسل "إش إش" هو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، محمد الشرنوبي، ومن إخراج محمد سامي.