هل تعمّدت إحراج حورية فرغلي؟ ناهد السباعي توضح!

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن مسألة إحراج زميلتها النجمة حورية فرغلي علنا أمام الجميع، بعدما رفضت تقبيلها.



Advertisement

وقالت إن الواقعة تم تضخيمها من دون النظر لأسبابها الحقيقة، مؤكدة أنها تكن الاحترام لكل الزملاء داخل الوسط الفني.

وردت ناهد على الضجة المثارة حول مقطع فيديو متداول لها وهي تصد حورية فرغلي في حفل عام رافضة تقبيلها، وقالت عبر حسابها على "انستغرام": "الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليًا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما ها أتسبب في أي إساءة عمدًا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الافعال".

وأضافت: "بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة، وما حبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين، إحنا سلمنا على بعض على المسرح".

من جهتها، علقت حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني على الامر وقالت إنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة.



وقالت: "كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسها. لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس".



وأشارت فرغلي إلى أنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.