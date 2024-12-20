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المرأة
دينا الشربيني وصبا مبارك تشعلان مواقع التواصل بفيديو طريف
Lebanon 24
20-12-2024
|
03:46
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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو طريف للفنانتين دينا الشربيني وصبا مبارك أشعلتا به مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرتا فيه وهما تجسّدان مشهداً من إحدى مسرحيات "مسرح مصر" يجمع الفنانين ويزو وعلي ربيع، على طريقة الـ"تيك توك".
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وانتشر الفيديو بكثافة، ولاقى تفاعلاً كبيراً، خاصة مع ظهورهما بـ"خفة دم"، وعلّق الكثيرون على الفيديو مؤكدين أن النجمتين تستطيعان تقديم الكوميديا بسهولة.
يُذكر أنه يُعرض حالياً لدينا الشربيني فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشاركها في البطولة كلٌ من: كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس وحاتم صلاح ومريم الجندي والطفلة دالا حربي...، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.
أما صبا مبارك فيُعرض لها مسلسل "وتر حساس"، ويشاركها في البطولة الفنانون: إنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق...، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.
كما تنتظر صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد "موعد مع الماضي" المستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي تم عرضه في ثلاثة أجزاء، وينتمي الى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق. (لها)
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