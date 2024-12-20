بعد هجومها على "الجولاني".. الممثلة السورية تخرج عن صمتها فماذا قالت؟

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بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي نشرته وهاجمت فيه أفكار أحمد الشرع المعروف بـ"الجولاني"، خرجت الممثلة السورية ديمة بياعة عن صمتها لتوضح.وأطلت النجمة السورية على جمهورها بفيديو جديد، أوضحت من خلاله السبب الذي دفعها للهجوم على "الجولاني"، وقالت: "من مبارح لليوم صاير عليي هجوم منو طبيعي، أنا مدايقة على عقلية شعبي مش الكل طبعا واللي هني أقلية. أنا اعترضت على عبيدة أرنقوط واللي هو مستشارو للشرع اللي طلع وحكي عن المرأة انو ما بيصير تستلم الحكم من هالكلام".وتابعت: "نحنا كنساء غيرتنا على الإمرأة خلتني ما اسكت عن هالموضوع وهيدا حق"، مضيفة: "يا عبيدة المرأة هي عماد هيدا المجتمع، اعتقلت، عذبت، رحلها شهداء.. فهي المرأة ضلت قادة بقلب الشام وحملت بلاوي، فما بصير نحنا ننتقص من حقها".وأرفقت ديمة الفيديو بتعليق قالت فيه: "فيديو توضيحي واختلاف الرأي لا يفسد بالود قضية .. للعالم يلي عم تفرض عضلاتها مين رح يسب اكتر بتمنى تشوف الفيديو للاخر وخلينا نرتقي بطريقة تعليقنا على الشغلات يلي ما بتعجبنا".