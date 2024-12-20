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المرأة

دعمت الثورة السورية منذ بدايتها.. هل عادت أصالة إلى وطنها؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 13:32
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، شائعات حول مشاركة الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري في الحفل، وهي التي دعمت الثورة منذ عام 2011، ولم تتراجع أو تتبدل على عكس بعض الفنانين الآخرين، وفقًا لما يؤكد العديد من السوريين.
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كما تصدر هاشتاغ #أصالة_نصري مواقع التواصل أيضا.

إلا أن مكتبها نفى الأمر جملة وتفصيلا. أوضح مدير مكتبها، طوني سمعان، أن "أصالة متواجدة في القاهرة، ولم تسافر".
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