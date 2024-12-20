دعمت الثورة السورية منذ بدايتها.. هل عادت أصالة إلى وطنها؟

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كما تصدر هاشتاغ #أصالة_نصري مواقع التواصل أيضا.إلا أن مكتبها نفى الأمر جملة وتفصيلا. أوضح مدير مكتبها، طوني سمعان، أن "أصالة متواجدة في القاهرة، ولم تسافر".