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المرأة
رقصت بإثارة.. ماريتا الحلاني مُتهمة بتقليد نانسي عجرم في كليبها الجديد شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
21-12-2024
|
01:32
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أطلقت الفنانة ماريتا الحلاني أغنيتها "الجديدة "يا باشا" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب.
وبدت ماريتا في الكليب وهي ترقص بإثارة، داخل مقهى.
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A post shared by MARITTA (@maritta)
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وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين باركوا لماريتا أغنيتها الجديدة، الا ان بعض المتابعين أشاروا إلى ان الكليب مستوحى من كليب أغنية الفنانة نانسي عجرم الشهيرة "آخصمك اه" الذي أطلت فيه أيضا وهي ترقص داخل مقهى. ما رأيكم؟
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