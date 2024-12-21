تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)

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أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها لا تمانع في أن تعيش قصة حب جديدة، في حالة وجود الشخص المناسب لها.أضافت رانيا خلال مشاركتها في بودكاست "ع الرايق" الذي يقدمه الفنان خالد عليش والمذيعة ميرهان عمرو: "لازم يكون روحه مناسبة لروحي، ويحب رانيا بجد مش ينبهر برانيا في فرق كبير، لازم يبقى فاهم دماغي وتصرفاتي وفاهم أنا متربية إزاي والحاجات دي بتيجي بالعشرة".وتابعت: "المجتمعات الشرقية بيكون فيها طلاق كتير لأنهم مش عارفين بعض بشكل حقيقي"، مشيرة الى أن التعجل في الزواج دون تفكير دقيق من الممكن أن يسبب بعض المشكلات.وعن طريقة تربيتها لابنتيها أكدت رانيا يوسف أنها لا تمانع أن تدخل ابنتها في قصة حب أثناء الدراسة، لكن من اللازم أن تحافظ على نفسها وتحافظ علي دماغها، مضيفة: "مربايهم إن فكرة الزواج دي ليست شيء أساسي ومعنديش مانع إنهم يتجوزو بعد سن الـ30"، مؤكدة على أهمية التعليم والاستقلالية في حياتهما، مشددة على ضرورة أن يكون العمل جزءًا من حياتهما، وليس كلها.وعن زيجاتها الثلاث، علّقت قائلة: "أنا كده كده بلبس في حيط، ولكن ببقى عملت اللي عليا وجربت، والسبب إني ست مش قوية، ولكن قوية في قراراتي وحاجات تخص شغلي وبناتي، لكن بالنسبة لعلاقتي بالرجل أنا بعطي له زمام الأمور أو بوهمه بأني أفعل ذلك وبحسسه إنه سي السيد، وفشل العلاقة هو لأننا مانعرفش بعض كويس أوي قبل الزواج".ورفضت الفنانة المصرية الانتقادات التي توجه اليها بسبب الأزياء التي ترتديها في المناسبات المختلفة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن ارتداء ما يعجبها بسبب تلك الانتقادات، مضيفة: "هلبس اللي يعجبني طالما مقتنعة"، مؤكدةً أنها لا تهتم بآراء الآخرين، خصوصًا حول ما يصفه البعض بأنه غير مناسب لعمرها.كما عبّرت عن تقديرها لتفاعل الشباب مع أعمالها قائلة: "العشرينات بيعشقوا رانيا يوسف الممثلة".وأردفت: "كان عندي ثلاث تجارب زواج، وثلاث تجارب بره الزواج مشاريع مكملتش، عشان مشكلتنا إننا مبنعرفش بعض كويس قبل الزواج، وغالبا الحوار بيتم عن طريق معارف أو علاقة شهرين، لأ لازم تبقى فترة أطول من كدا 3 أو 4 سنين عشان يعرفوا بعض كويس، ودي اللي بنسميها فترة الخطوبة".وقالت: "أول جوازتين ليا اضربت فيهم عشان مكنوش عايزين يطلقوا.. الحياة خلصت بالنسبة لنا بس هو مش عايز يطلق، وبنتي نانسي قالتلي وهي عندها ست سنين ماما أنتِ مش سعيدة".(لها)