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فنون ومشاهير

دوللي شاهين تتعرض لموقف محرج مباشرة على الهواء... هذا ما حصل!

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:44
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تعرضت الفنانة دوللي شاهين لموقف محرج مباشرة على الهواء خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه "مع نزار".
 
 
وفي التفاصيل، ببداية الحلقة فاجأ الاعلامي ضيفته بطلب غريب تسبب في إحراجها على الهواء، حيث قال لها: "أستأذنك هل يمكن ان تغطي بالجاكيت رجلك لأنني لا استطيع ان أغض بصري".
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لترد دوللي عليه قائلة: "أنا كده أزعل، هذا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك "دريس كود" كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا اشعر بالحر ولا يمكن ان اضع اي شيء على رجلي".


يُذكر أن دوللي شاهين طرحت في وقت سابق أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، والتي صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد ومن كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

وكانت دوللي، قد وجهت رسالة شكر عقب طرح الأغنية عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستغرام" قالت فيها: "من الشغل اللي الناس تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من أول المخرج الى أصغر عامل في اللوكيشن... بشكركم أوي وبحبكم أوي".

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