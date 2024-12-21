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المرأة
بدت مختلفة تمامًا… ممثلة لبنانية تخضع للتجميل وتفاجئ جمهورها في أحدث ظهور (صورة)
Lebanon 24
21-12-2024
|
07:48
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فاجأت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله جمهورها على إنستغرام، حيث شاركت في قصصها القصيرة بأحدث ظهور لها، والذي تميز بشكل مختلف تمامًا عما اعتاد عليه المتابعون.
نشرت كارين صورة لها بعد أن خضعت لحقن الفيلر في شفتيها، إلا أن ملامح وجهها تغيّرت بشكل كبير لدرجة أن الجمهور أصبح يجد صعوبة في التعرف عليها، حيث بدت مختلفة تماماً عما كانت عليه سابقاً.
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وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أعجب بالتغيير الجديد، ومن رأى أنها كانت أجمل قبل التعديل، وفضلوا ألا تدخل عالم التجميل والفيلر، معتبرين أنها كانت تتمتع بجمال طبيعي مميز.
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