بدت مختلفة تمامًا… ممثلة لبنانية تخضع للتجميل وتفاجئ جمهورها في أحدث ظهور (صورة)

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نشرت كارين صورة لها بعد أن خضعت لحقن الفيلر في شفتيها، إلا أن ملامح وجهها تغيّرت بشكل كبير لدرجة أن الجمهور أصبح يجد صعوبة في التعرف عليها، حيث بدت مختلفة تماماً عما كانت عليه سابقاً.وحظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أعجب بالتغيير الجديد، ومن رأى أنها كانت أجمل قبل التعديل، وفضلوا ألا تدخل عالم التجميل والفيلر، معتبرين أنها كانت تتمتع بجمال طبيعي مميز.