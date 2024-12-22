بالصور.. أمل كلوني تثير الجدل بنحافتها المفرطة

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وعلى الرغم من الشائعات التي تطال حياتهما العاطفية والحديث المتواصل عن وجود خلافات بينهما، رُصد الزوجان بواسطة عدسات الباباراتزي وهما في راحة وانسجام تام ويستمتاع في وقتهما في جنوب فرنسا.واختارت أمل إطلالة كاجوال ناعمة عبارة عن قميص شفاف مزين بالدانتيل باللون البيج مع شورت جينز قصير جداً يبرز نحافتها، وهو ما أثار جدل الجمهور حول حالتها الصحية، ولكن من المعروف ان المحامية اللبنانية البريطانية تحرص دائماً على الاهتمام بصحتها من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتها وجسمها الممشوق.