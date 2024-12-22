Advertisement

المرأة

بالصور.. أمل كلوني تثير الجدل بنحافتها المفرطة

Lebanon 24
22-12-2024 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1296017-638704596970616778.png
Doc-P-1296017-638704596970616778.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحدثت أمل كلوني جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بنحافتها المفرطة بعد ظهورها مع زوجها النجم جورج كلوني في سان تروبيه، حيث كانا في طريقهما لتناول العشاء.
Advertisement

وعلى الرغم من الشائعات التي تطال حياتهما العاطفية والحديث المتواصل عن وجود خلافات بينهما، رُصد الزوجان بواسطة عدسات الباباراتزي وهما في راحة وانسجام تام ويستمتاع في وقتهما في جنوب فرنسا.

واختارت أمل إطلالة كاجوال ناعمة عبارة عن قميص شفاف مزين بالدانتيل باللون البيج مع شورت جينز قصير جداً يبرز نحافتها، وهو ما أثار جدل الجمهور حول حالتها الصحية، ولكن من المعروف ان المحامية اللبنانية البريطانية تحرص دائماً على الاهتمام بصحتها من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتها وجسمها الممشوق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:43 | 2024-12-22
01:00 | 2024-12-22
00:16 | 2024-12-22
23:00 | 2024-12-21
16:00 | 2024-12-21
15:13 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24