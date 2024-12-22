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المرأة

نور علي تخرج عن صمتها بعد سقوط الأسد

Lebanon 24
22-12-2024 | 07:11
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عبرت الممثلة السورية نور علي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وعودة الحرية الى الشعب، بعد سنوات طويلة من القمع والظلم.
وفي اول تعليق لها على الاحداث في سوريا، قالت: "الحمدلله على كل شي.. الله يديم علينا الفرح ويديم علينا الاستقرار ونرجع نعمر بلدنا بالحب وبالتسامح وبالقلب الكبير، لان منستاهل نعيش حياة حلوة ورح نعيشها اكيد.. كتير انا متفائلة". (الجديد)
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