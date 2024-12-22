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المرأة
عبير نعمة تفوز بجائزة أفضل فنانة لبنانية لعام 2024
Lebanon 24
22-12-2024
|
20:46
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فازت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" في حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2024. هذه الجائزة تأتي ضمن سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها عبير في السنوات الماضية، حيث فازت في حفل الموريكس دور 2023 بجائزة "Woman of Worth" وجائزة "موريكس التميز الفني"، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى التي نالتها في سنوات سابقة.
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عبير نعمة، التي ولدت في 24 أيار 1980، هي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، وتُلقب بـ "المتخصصة في جميع الأساليب" بسبب موهبتها الفائقة في أداء الحوارات بين أنماط الموسيقى المختلفة. هي أيضاً عازفة قانون ماهرة، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الغناء الشرقي من جامعة الروح القدس - الكسليك.
خلال مسيرتها الفنية، حققت عبير نعمة نجاحات ضخمة، حيث أبدعت في العديد من الأغاني التي أسرت قلوب محبيها. تميزت أعمالها بالعديد من الأنماط الموسيقية المختلفة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى جمهورها، الذي ينتظر دائمًا جديدها. من أبرز أغانيها: "لعندو بروح"، "بصراحة"، "بلا ما نحس"، "بيبقى ناسوينك"، "بعدني بحبك"، وغيرها من الأغاني الناجحة التي حققت نجاحاً كبيراً. (نواعم)
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