أصالة الأكثر مشاهدة... ما حقيقة تواجدها في سوريا خلال الساعات الماضية؟





حتى الآن لم تقررأصالة نصري الموعد المحدد لزيارتها لسوريا، خاصة أن لديها أكثر من إرتباط فني خلال الفترة القادمة، برغم الشائعات التي إنتشرت خلال الساعات الماضية عن تواجدها بشوارع دمشق، إلا أن هذه الأقاويل غير صحيحة على الإطلاق إذ أنها موجودة في القاهرة وسط أسرتها .

Advertisement وتصدر هاشتاغ "أصالة في سوريا " التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية، إذ طالبها رواد السوشيال ميديا بحفل ضخم بساحة الأمويين بدمشق. قبل ساعات، تصدر هاشتاغ "أصالة في سوريا " التريند عبر منصة إكس في سوريا، فهل تواجدت أصالة في سوريا خلال الساعات الماضية إستعداداً لاستقبال العام هناك؟حتى الآن لم تقررأصالة نصري الموعد المحدد لزيارتها لسوريا، خاصة أن لديها أكثر من إرتباط فني خلال الفترة القادمة، برغم الشائعات التي إنتشرت خلال الساعات الماضية عن تواجدها بشوارع دمشق، إلا أن هذه الأقاويل غير صحيحة على الإطلاق إذ أنها موجودة في القاهرة وسط أسرتها .وتصدر هاشتاغ "أصالة في سوريا " التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية، إذ طالبها رواد السوشيال ميديا بحفل ضخم بساحة الأمويين بدمشق.

إلى ذلك، تصدرت أصالة قائمة النجمات الأكثر مشاهدة عبر منصة اليوتيوب بما يقارب من مليار و 180 مليون مشاهدة لعام 2024، أما شيرين فجاءت بالمرتبة الثانية بـ979 مليون مشاهدة، وجاءت إليسا بما يقرب من 727 مليون مشاهدة، أما نانسي عجرم فحققت 66 مليون مشاهدة لهذا العام، وتقاربت أرقام المشاهدات لكل من أنغام، الديفا هيفاء وهبي وميريام فارس ما بين 200 مليون مشاهدة حتى 263 مليون مشاهدة .

وحصل الشامي على المركز الأول بقائمة النجوم الأكثر مشاهدة عبر اليوتيوب لعام 2024 بـ904 مليون مشاهدة أما سعد لمجرد فجاء في المركز الثاني بـ 874 مليون مشاهدة وحصل عمرو دياب على 625 مليون مشاهدة وجاء محمد رمضان بـ 382 مليون مشاهدة لعام 2024 . (نواعم)