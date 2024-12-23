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المرأة
وجهت له رسالة رومانسية وكلمات حب... كندة علوش تحتفل بيوم ميلاد عمرو يوسف وهذا ما قالته!
Lebanon 24
23-12-2024
|
06:36
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احتفلت الفنانة كندة علوش بيوم ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، من خلال توجيه رسالة رومانسية له ونشر صورتين جمعتهما معاً، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
هنأت الفنانة كندة علوش زوجها عمرو يوسف بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورتين جمعتهما، وعلقت عليهما قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي.. وأعز أصدقائي.. مساحتي الآمنة.. كل شيء عندي"، وأكملت: "رحلة حياتي مميزة للغاية لأنني أمشيها معك.. للأفضل أو للأسوأ.. في الغنى أو الفقر، في المرض أو في الصحة.. نبقى معاً حتى يفرقنا الموت".
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وقد انهالت عليهما التعليقات من زملائهما ومحبيهما، الذين تمنوا لهما المزيد من الحب والحياة السعيدة وتمنوا لعمرو عاماً جديداً مليئاً بالفرح والنجاحات، حيث هنأت نجلاء بدر عمرو يوسف بميلاده قائلة: "عام سعيد"، وقالت نيللي كريم: "حفظكم الله"، وعلقت علا رشدي قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا عمور، ربنا يحفظكم".
تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "جاني في المنام"، ويشاركها بطولة العمل النجمتان نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مُهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.
أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً دولياً، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلما "السباحتان" (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و"باص 22" (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.
كما بدأ الفنان عمرو يوسف، مؤخراً تصوير فيلمه الجديد "درويش" الذي تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال وقتٍ لاحق في عام 2025، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، فضلاً عن الغموض والجاذبية.
ويُجسد عمرو يوسف خلال أحداث فيلم "درويش" حياة رجل يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم؛ إذ يخوض رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف، حيث شهدت تلك التجربة السينمائية الجديدة، وقتاً طويلاً من الفنان عمرو يوسف، بشأن التحضير لهذا الفيلم، تجاوزت 4 سنوات تقريباً، حيث يُعد شاهداً منذ البداية على ذلك النص الذي كتبه المؤلف وسام صبري.
ويُشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، كلّ من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي. (سيدتي)
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