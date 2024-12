بقيمة 5000 دولار... تايلور سويفت تهدي فتاة في المستشفى زيًا مطابقًا لها (فيديو)

في لفتة كريمة منها قامت تايلور سويفت بمفاجأة معجبة تُدعى "نايا" خلال زيارتها لمستشفى "Children's Mercy" في مدينة كانساس سيتي، حيث أهدتها نفس الزي الذي كانت ترتديه من علامة "Miu Miu" ، وذلك بعد أن أعربت نايا عن إعجابها بأزياء تايلور، واصفةً ملابسها بأنها "الشاي".





وانتشر فيديو على تيك توك يظهر تايلور وهي توقع كتاب جولة Eras لنايا، التي شكرتها على إشادتها، وفي الـ 22 من كانون الاول، نشرت نايا فيديو تكشف فيه عن هدية عيد الميلاد التي تلقتها من سويفت والتي كانت عبارة عن: زي مطرز من Miu Miu والذي تبلغ قيمته حوالي 5000 دولار أميركي.





ورسالة بخط يد تايلور تركتها مع هديتها لنايا قالت فيها إنها سعيدة بلقائها،، متمنية لها عيد ميلاد سعيد، ومعتبرة اللقاء لحظة لا تُنسى.



وكتبت في الرسالة: "عندما سألتني من أين حصلت عليها، لم أخبرك عمدًا لأن لدي خطة :) أحضرت لك بعض الأشياء التي آمل أن تعتقدي أنها شاي. عيد ميلاد سعيد! مع حبي، تايلور".







هذه الهدية تعكس شخصية تايلور الطيبة والمحبوبة التي تهتم بمعجبيها وتهدف دائمًا إلى رسم الإبتسامة على وجوههم، خاصةً في مناسبات مثل الأعياد. ويُظهر دعمها الحقيقي للمعجبين في أوقاتهم الصعبة، مثل ما مرت به نايا في المستشفى.



كما تم تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بإسهامها في نشر الفرح بين الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.





من جهة ثانية، كان قد وجه أطفال أميركيون رسالة شكر لـ تايلور تعبيراً عن امتنانهم لتبرّغها بمبلغ 250 ألف دولار لصالح مركزهم التعليمي، في مدينة كانساس سيتي.



أعدّ المركز التعليمي فيديو تكريمي لتايلور سويفت، للتعبير عن امتنانه لتبرّعها السخي، ومساهمتها الكبيرة في "إضاءة موسم الأعياد بشكل أكبر".



وفي الفيديو المنشور عبر إكس، وجه الأطفال رسائل عفوية، معتبرين أن هذا التبرع سيساعدهم في الحصول على الأدوات والموارد التعليمية التي يحتاجون إليها للنجاح في دراستهم.







وتقول فتاة في بداية الفيديو "شكرًا تايلور!" بينما كانت تصنع قلبًا بيدها. ثم انتقل الفيديو إلى مشهد آخر يظهر ألعاب ليغو تم ترتيبها على شكل وجه تايلور سويفت على ورقة بيضاء، بينما كان طفل يحمل لافتة مكتوب عليها "شكراً". وقال طفل آخر: "هذا يعني لنا العالم".