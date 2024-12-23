15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)
Lebanon 24
23-12-2024
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت الممثلة سيرين عبد النور نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، أظهر لحظة احراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي وسط سوريا.
وكتبت عبد النور: "سوريا حرة من أعداء السلام والفرح بجاه هالعيد المبارك ومن قلبي بدعي لأهل سوريا العظماء الله يحميكم من كل شر".
Advertisement
فنون ومشاهير
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
04:43 | 2024-12-23
23/12/2024 04:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة
Lebanon 24
"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة
23:00 | 2024-12-22
22/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا منزعجا جدا ومنفعلا.. شاهدوا ماذا حصل مع الفنان وائل كفوري على المسرح (صور)
Lebanon 24
بدا منزعجا جدا ومنفعلا.. شاهدوا ماذا حصل مع الفنان وائل كفوري على المسرح (صور)
00:39 | 2024-12-23
23/12/2024 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
11:37 | 2024-12-23
23/12/2024 11:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تركيا وبيروت.. هذا ما حصل مع طائرة ركاب!
Lebanon 24
بين تركيا وبيروت.. هذا ما حصل مع طائرة ركاب!
12:38 | 2024-12-23
23/12/2024 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
10:29 | 2024-12-23
بقيمة 5000 دولار... تايلور سويفت تهدي فتاة في المستشفى زيًا مطابقًا لها (فيديو)
08:41 | 2024-12-23
بعد حديثها عن ارتداء الحجاب... حلا الترك بإطلالة طبيعية ناعمة في أحدث ظهور لها
06:36 | 2024-12-23
وجهت له رسالة رومانسية وكلمات حب... كندة علوش تحتفل بيوم ميلاد عمرو يوسف وهذا ما قالته!
04:13 | 2024-12-23
بفستان مُثير.. حبيبة رونالدو تتألق في أحد عروض الأزياء في الرياض (فيديو)
03:07 | 2024-12-23
بجلسة تصوير مُثيرة.. ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بالأسود والجمهور يتغزل بها (صور)
01:53 | 2024-12-23
هي زوجة نائب حالي.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تتألق على السجادة الحمراء في الموريكس دور (صور)
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
24/12/2024 01:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
24/12/2024 01:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
24/12/2024 01:50:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24