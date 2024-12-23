بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)

أعادت الممثلة سيرين عبد النور نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، أظهر لحظة احراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وكتبت عبد النور: "سوريا حرة من أعداء السلام والفرح بجاه هالعيد المبارك ومن قلبي بدعي لأهل سوريا العظماء الله يحميكم من كل شر".

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