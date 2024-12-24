بعد وفاته.. حبيبة النجم الراحل تكشف عن وشمها الجديد (صورة)

نشرت كيت كاسيدي، الحبيبة السابقة للنجم البريطاني الراحل ليام باين، صورة جديدة لها على إنستغرام.

وأطلت كاسيدي وهي تحتضن كلبها "نالا" وهي مستلقية على السرير، وقد كشفت الصورة عن وشمها الجديد الذي جاء على أصابعها، والذي يتكون من جناحين متطابقين على سبابتها وأصبعها الأوسط، وقد أرفقت معها "إيموجي" القلب الاحمر، والذي جاء تكريمًا لحبيبها السابق.

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