بعد وفاته.. حبيبة النجم الراحل تكشف عن وشمها الجديد (صورة)

نشرت كيت كاسيدي، الحبيبة السابقة للنجم البريطاني الراحل ليام باين، صورة جديدة لها على إنستغرام.
وأطلت كاسيدي وهي تحتضن كلبها "نالا" وهي مستلقية على السرير، وقد كشفت الصورة عن وشمها الجديد الذي جاء على أصابعها، والذي يتكون من جناحين متطابقين على سبابتها وأصبعها الأوسط، وقد أرفقت معها "إيموجي" القلب الاحمر، والذي جاء تكريمًا لحبيبها السابق.
وبدأت علاقة كاسيدي وباين في تشرين الاول 2022، عندما شوهد الاثنان يمسكان بأيدي بعضهما في حفلة هالوين. وأعلنا عن علاقتهما رسميًا في تشرين الثاني من نفس العام، وظهرا معاً في العديد من الفعاليات على مدار علاقتهما.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "يو إس ويكلي"، انفصل الثنائي في أيار 2023، لكنهما عادا لبعضهما لاحقًا. وكانا يقضيان عطلة معاً في بوينس آيرس عندما توفي باين عن عمر يناهز 31 عامًا. (البوابة)