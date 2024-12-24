ماذا تخبئ نانسي عجرم لجمهورها في 2025؟

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يَحمل العام الجديد 2025 العديد من المُفاجَآت للنّجمة نانسي عجرم لجمهورها، حيث دار حديث سوشيالي عبر منصة «إكس» بين نانسي ومتابعيها عبر المنصة الاجتماعية للرد على استفساراتهم فيما يخص أعمالها وجديد ألبومها الذي تُحَضّر له في الوقت الحالي.وعدت نانسي عجرم الجمهور بأن العام الجديد سيكون مليئاً بالمفاجآت الفنية والأحداث الفنية الجديدة، لترفع من سقف التوقعات حول أعمالها في 2025 وخطتها الفنية الجديدة وأعمالها في 2025، بأنّ حجم العمل المنتهي في الألبوم الجديد وصل إلى نحو 80 في المائة، وأنّه في مرحلة التسجيل حالياً.واستبعدت نانسي طرح أغانٍ جديدة قبل نهاية العام الجاري، ولكنها وعدت بطرح هذه الأعمال الغنائية الجديدة قريباً، كما حيرت الجمهور حول عنوان الألبوم الجديد، وقالت في رد لها: «معقول رقم وممكن اسم»، حيث اعتادت نانسي على طرح ألبوماتها بالفترة الأخيرة بالأرقام فقط بدلاً من اختيار عناوين خاصة بالألبوم.وجاء من ضمن مفاجآت نانسي عجرم لجمهورها، تقديمها أغنية من ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، حيث ستكون خير تأبين لرحيله.بدأت رحلة ألبوم نانسي الجديد في شهر أيلول الماضي، حيث شاركت الجمهور وقتها عدة صور وفيديوهات لها من داخل الاستديو في القاهرة، وظهرت في هذه اللقطات مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع طارق مدكور، حيث كشفت أنّ ألبومها متنوع وستقدم به أغاني باللهجة المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى تفكيرها في طرح أغاني منفردة قبل طرح الألبوم بالكامل.وطرح العديد من محبي نانسي أسئلة يستفسرون فيها عمّا تم في فيلمها الجديد مع الهضبة عمرو دياب، وإلى أين وصل في محطاته، وذلك حسب ما أعلن مؤخراً المستشار تركي آل الشيخ، حيث قالت إنّه حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل جديدة حول المشروع السينمائي، مضيفة أنّها في مرحلة المشاورات والنقاشات حول العمل، وستعلن عن التفاصيل في حال الاستقرار عليها مع صناع الفيلم.الجدير ذكره أن النجمة نانسي عجرم شوقت جمهورها مؤخراً لحفلها في رأس السنة 2025 مع تامر حسني في دبي، حيث نشرت صورة بوستر الحفل مع تامر حسني وعلقت: «العد التنازلي بدأ! انضم إلينا في ليلة رأس السنة الجديدة للاحتفال المذهل بالموسيقى والسحر، فلنرحب معاً بعام 2025». (نواعم)