رانيا يوسف: أشجع بناتي للزواج بعد سن الثلاثين

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حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة ببودكاست "ع الرايق"، مع المذيع خالد عليش والمذيعة ميرهان عمرو، ونصحت البنات من خلاله بتأجيل الزواج إلى ما بعد سن الثلاثين.وأضافت رانيا يوسف: "أولا لازم يكملوا دراستهم، لو هتحب في الدراسة معنديش مشكلة، بس تحافظ على نفسها وعلى دماغها، ما تخليهوش يسيطر على دماغها إنها ما تشتغلش ويكون لها فلوسها".وتابعت رانيا يوسف: "لازم يبقى عندك حياتك منفصلة تماماً، وهو جزء من حياتك وإنت جزء من حياته، أنا بربي بناتي إن موضوع الجواز مش أساسي، بالعكس بقول للبنتين ما تتجوزوش غير بعد سن الـ 30".يذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، رانيا يوسف، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبد الوهاب وآخرين.على جانب آخر، انتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث. (نواعم)